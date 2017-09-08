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8 сен 2017

УАЗ Патриот обзавелся новой мультимедией

УАЗ Патриот обзавелся новой мультимедией
Автор фото: фирма-производитель

Самые дорогие версии внедорожника УАЗ Патриот получили новое головное мультимедийное устройство. Оно работает на операционной системе Android и имеет экран диагональю семь дюймов. Разрешение экрана: 1024х768 пикселей.

Устройство оснащено 16 Гб встроенной памяти и 1 Гб — оперативной. Кроме того, оно может стыковаться со смартфоном и благодаря наличию WiFi-модуля самостоятельно выходить в Интернет. Благодаря этому становятся доступными сторонние приложения. Также устройство может дублировать экран телефона. Естественно, здесь есть связь со смартами по Bleutooth, что позволило реализовать систему громкой связи.

Кроме того, в устройстве предустановленная навигационная система Navitel с картами России, Белоруссии и Казахстана.

Новое головное устройство появилось на версиях «Привилегия» и «Стиль», которые являются топовыми комплектациями ульяновского внедорожника.

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При написании новости использовалась информация:
УАЗ

Комментарии к новости

  • Серж Белый
    Серж Белый

    Прям так и подмывает купить себе нового Патрика из-за этой мультимедии. Но мой мне служит верой и правдой, так что как-нибудь попозже. А пока подождем новостей от завода, вдруг можно будет и на мой поставить эту голову.
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