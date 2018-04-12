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12 апр 2018

УАЗ Патриот получил еще одну спецсерию

УАЗ Патриот получил еще одну спецсерию
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник УАЗ Патриот — самый доступный из серьезных покорителей бездорожья на российском рынке. Рамная, проверенная временем конструкция, позволяет создать на его базе настоящие экспедиционные автомобили.

Вот только одна беда: все серьезные изменения являются внесением изменений в конструкцию автомобиля и требуют отдельных согласований в ГИБДД. УАЗ еще в прошлом году показал версию автомобиля с пакетом Off-Road, но прием заказов на нее начал только сейчас.

Отличительной чертой внедорожника является наличие лебедки «Спрут 9000 Спорт», защиты рулевых тяг и шин BF Goodrich All-Terrain. Кроме того, внедорожник получил штатный фаркоп, блокировку дифференциала заднего моста, защиту порогов, экспедиционный багажник, лестницу на задней двери, а также может окрашиваться в два эксклюзивных цвета: оранжевый и зеленый. Все оборудование сертифицировано и устанавливается прямо на заводе, так что никаких претензий сотрудники ГИБДД предъявить не смогут.

Также в комплектацию входят кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией и дополнительный отопитель салона. Машина оценена в 1 039 990 рублей.

На заводе говорят, что новая версия стала первым шагом в создании целой линейки «оффроудных» версий моделей Ульяновского автозавода и в течение года обещают представить новые варианты.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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