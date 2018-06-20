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20 июн 2018

УАЗ Патриот получит «автомат»

УАЗ Патриот получит «автомат»
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод продолжает малыми силами модернизировать внедорожник УАЗ Патриот.

Уже в следующем году Патриот получит опциональную 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Ее будет поставлять компания Punch Powerglide. Эта же коробка поставляется для «ГАЗелей NEXT», но у «автомата» для ульяновского внедорожника другие входные и выходные валы, а также другой картер гидротрансформатора. То есть данные агрегаты не взаимозаменяемы.

Также УАЗ Патриот получит двигатель ЗМЗ-Про от УАЗ Профи. Его мощность 150 л.с., против 135 «лошадок» у нынешнего силового агрегата внедорожника. По данным паблика RCI, автоматическая коробка будет доступна только для этого силового агрегата, а версии с двигателем ЗМЗ-409 будут оснащать исключительно «механикой».

Вероятнее всего, УАЗ Патриот получит от модели «Профи» и модернизированный передний мост. Благодаря тому, что у него угол отклонения колес больше на шесть градусов, это заметно сократит радиус разворота «Патриота».

Ну и, наконец, в салоне на передних стойках появятся ручки, благодаря чему облегчится посадка в машину.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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