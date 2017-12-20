Автомобильный портал Motorpage
20 дек 2017

УАЗ Патриот получит независимую подвеску и лишится рессор

УАЗ Патриот получит независимую подвеску и лишится рессор

В сети появилось изображение с математической моделью модернизированного УАЗ Патриот. Ее по заказу завода обсчитывали в Центре компьютерного моделирования Санкт-Петербургского Политеха.

На изображении прекрасно видно, что Патриот лишится переднего моста: подвеска здесь станет независимой на двойных поперечных рычагах. Это позволит отказаться и от технически и морально устаревшего редуктора: рулевое управление станет реечным. Подвеска же заднего моста лишится рессор: их место займут пружины.

Какие еще изменения будут в автомобиле пока неизвестно, да и глобальные перемены в подвеске произойдут только на машине 2020 модельного года. То есть модернизированный Патриот представят через два года.

Собственные новые двигатели УАЗ начнет производить только в 2022 году, так что, скорее всего, обновленный Патриот получит мотор 150-сильный ZMZ Pro от коммерческого грузовика УАЗ Профи. Об автоматической трансмиссии можно забыть — она в ближайшем будущем на ульяновском внедорожнике не появится. Возможно раздаточная коробка корейской Dymos (ее, правда, поставляют из Китая) будет заменена аналогичной по характеристикам, но производства индийской компании Divgi.

Вероятнее всего на модернизированном Патриоте появится и комплекс ADAS, включающий в себя активный круиз-контроль, системы распознавания, экстренного торможения перед препятствием, помощи при парковке и т.д.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот может получить новую «раздатку»

15 декабря 2017
УАЗ Патриот

УАЗ изменил комплектации Патриота

21 сентября 2017
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот обзавелся новой мультимедией

08 сентября 2017
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот получит пакет с лебедкой

25 августа 2017
УАЗ «Патриот»

Базовый «Патриот» возвращается

04 апреля 2017

UAZ представил обновленную версию внедорожника Patriot

14 октября 2016

 Новости УАЗ Patriot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Subaru XV - subaru xv 2018 особо ценный экземпляр
Тест драйв
15 декабря 2017

Subaru XV
"Особо ценный экземпляр"
Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер
Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 7 3