В сети появилось изображение с математической моделью модернизированного УАЗ Патриот. Ее по заказу завода обсчитывали в Центре компьютерного моделирования Санкт-Петербургского Политеха.

На изображении прекрасно видно, что Патриот лишится переднего моста: подвеска здесь станет независимой на двойных поперечных рычагах. Это позволит отказаться и от технически и морально устаревшего редуктора: рулевое управление станет реечным. Подвеска же заднего моста лишится рессор: их место займут пружины.

Какие еще изменения будут в автомобиле пока неизвестно, да и глобальные перемены в подвеске произойдут только на машине 2020 модельного года. То есть модернизированный Патриот представят через два года.

Собственные новые двигатели УАЗ начнет производить только в 2022 году, так что, скорее всего, обновленный Патриот получит мотор 150-сильный ZMZ Pro от коммерческого грузовика УАЗ Профи. Об автоматической трансмиссии можно забыть — она в ближайшем будущем на ульяновском внедорожнике не появится. Возможно раздаточная коробка корейской Dymos (ее, правда, поставляют из Китая) будет заменена аналогичной по характеристикам, но производства индийской компании Divgi.

Вероятнее всего на модернизированном Патриоте появится и комплекс ADAS, включающий в себя активный круиз-контроль, системы распознавания, экстренного торможения перед препятствием, помощи при парковке и т.д.

