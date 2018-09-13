УАЗ поедет на автомате

В рамках проводившегося на днях экономического форума стали известны ближайшие планы уральского завода. Уже в начале 2019 года планируется старт продаж нового «Патриота» с автоматической коробкой передач

Как сообщил совладелец группы компаний Sollers, на внедорожник будет установлена 6-ступенчатая КПП Punch. Это гидромеханический агрегат, уже хорошо показавший себя на многих моделях машин различных производителей. По словам Вадима Шевцова она очень адаптивна, поэтому выбор был сделан именно в пользу этой бельгийской АКПП.

Между тем, в сети появилась информация, что коробка УАЗа стоит дороже самого автомобиля. На сайте производителя действительно указана цена поставки АКПП, которая будет устанавливаться на серийную автомашину. Предлагаемая стоимость немного выше базового «Патриота» в дилерской сети – это правда. Однако, внедорожник ещё не поступил в продажу. Поэтому и выводы о стоимости запчастей к нему делать слишком рано.