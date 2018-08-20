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20 авг 2018

УАЗ рассказал об обновленном Патриоте

УАЗ рассказал об обновленном Патриоте

Ульяновский автозавод, несмотря на появление даже Экспедиционной версии внедорожника Патриот, по-прежнему видит в аудитории этой модели городских жителей, иногда выбирающихся на бездорожье.

Иначе ничем не объяснить тот факт, что завод продолжает улучшать те характеристики модели, которые наиболее важны на асфальте. Так, УАЗ Патриот 2019 модельного года получит новый мост от грузовика УАЗ Профи.

Его отличительная особенность: поворотные кулаки открытого типа и ничем не защищенные (кроме резиновых накладок) поворотные кулаки. Зато такое решение сократило радиус разворота автомобиля на 0,8 метра. Кроме того, был изменен наклон шкворней, то есть, увеличен кастор и установлен рулевой демпфер. Наконец, теперь колеса будут крепиться пятью шпильками, а не четырьмя как это было на всех предыдущих версиях Патриота.

А вот о появлении автоматической трансмиссии пока ни слова. Вероятнее всего, ее стоит ожидать не раньше 2020 года. Тогда у Патриота должна появиться независимая передняя подвеска и другие революционные, по мнению представителей завода, изменения.

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