УАЗ вложит в «Русский Прадо» очень много денег

Представители марки рассказали о планах развития завода на 2019-2020 год в ходе встречи с руководством Ульяновской области. Стало известно, что в проект «Патриота-2020» инвестированы семь миллиардов рублей

Самое же интересное заключается в том, что работа над новым семейством внедорожников ведётся совместно с НАМИ. Правда, до конца не ясно связан ли как-то «Русский Прадо» с легендарным семейством автомобилей Aurus. Ранее сообщалось, что завод работает над новым среднеразмерным кроссовером, в основу которого должна была лечь платформа ЕМП (Единая Модульная Платформа). Правда, на данный момент известно, что работы по данному проекту приостановлены.

Чтобы стимулировать спрос на отечественные внедорожники, в этом году УАЗ планируют выпустить 3000 «Патриотов» с автоматической трансмиссией, в следующем — наладить серийное производство коммерческой линейки «Профи» повышенной грузоподъёмности с двускатной ошиновкой. Цель на 2019 год — выпуск 45 600 автомобилей, в том числе 4000 экспортных внедорожников.