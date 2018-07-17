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17 июл 2018

УАЗ заморозил разработку нового Патриота

УАЗ заморозил разработку нового Патриота
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод заморозил работы по глубокой модернизации Патриота по причине недостаточного финансирования.

Несмотря на то, что Ульяновский автозавод входит в холдинг «Соллерс», который весьма неплохо чувствует себя за счет СП с Ford и НАМИ (по проекту Aurus), ульяновский автозавод хорошим финансированием своих проектов похвастать не может. Реализация проекта «Патриот-2» приостановлена до лучших времен.

Глубокая модернизация Патриота предусматривала, прежде всего, полную переработку подвески автомобиля. Спереди неразрезной мост должен был уступить место независимой подвеске. Соответственно, в прошлое должно была уйти и архаичное рулевое с червячной передачей и редуктором. На внедорожнике должна была появиться современная рулевая рейка с гидроусилителем. Сзади предполагалась установка пружинной подвески. При этом Патриот сохранил бы свою рамную конструкцию.

Кроме работ над самим Патриотом, приостановлена разработка и 2,3-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 150 и 170 л.с., пишет «Российская газета» с ссылкой на собственные источники. Неизвестно, остаются ли в силе планы по оснащению Патриота автоматической коробкой передач.

Вместо глубоко модернизированного варианта Патриота, которое бы на рынке было представлено в качестве второго поколения российского внедорожника, на УАЗ занялись рестайлингом существующего. Машину должны показать в следующем году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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