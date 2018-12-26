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26 дек 2018

УАЗа Патриот c "автоматом" не будет

УАЗа Патриот c "автоматом" не будет
Автор фото: фирма-производитель

Во всяком случае, весной, как  изначально было заявлено производителем, его можно не ждать.  Руководство Ульяновского автозавода  решило перенести сроки, и теперь появление «автомата» пророчат на осень

К сожалению, заводчане не указывают никаких причин по переносу сроков выпуска. Уже в ноябре было заявлено, что автомобили с автоматической трансмиссией прошли все необходимые испытания, начиная от тестов в городских условиях и заканчивая серьезными внедорожными маршрутами. Сообщалось, что новая коробка никак не повлияет на внедорожный потенциал и положительно скажется на перемещении в обычных условиях.

Напомним, что на «Патриоты» будут устанавливать 6-ступенчатую АКПП от французской компании Punch Powerglide. Коробка будет сочетаться с новым мотором ЗМЗ PRО от «грузовичка» Profi, который уже перекочевал на «Патриоты» с недавними обновлениями. Кстати, до сих пор не ясно, как появление автоматической трансмиссии скажется на ценах. Предполагается, что УАЗ Патриот в подобном исполнении будет стоить примерно на 60-100 тысяч рублей дороже своего механического собрата.

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