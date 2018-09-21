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21 сен 2018

Встречаем новый «Патриот»

Встречаем новый «Патриот»
Автор фото: фирма-производитель

Уральский завод с 20 сентября начал выпуск и поставку обновлённого Патриота

Дилеры уже принимают заказы. Критиков УАЗа станет меньше, так как машина серьёзно доработана. Все изменения направлены на известные недостатки предыдущих машин.

Ходовая часть получила более жёсткую рулевую трапецию, новый задний стабилизатор, рессоры, поворотные кулаки и амортизаторы. Таким образом уменьшен радиус разворота, намного улучшены управляемость и отклик, снижен люфт руля.

Много сделано для шумоизоляции. Патриот стал тише с добавлением шумопоглотителей. Новые уплотнения дверей обеспечат герметичность салона и снимут «звук консервной банки».

Большие доработки в трансмиссии: механизм включения передач и новое сцепление. Теперь ход ручки МКПП стал меньше, убрана вибрация на холостом ходу.

Двигатель стал мощнее – увеличена степень сжатия, доработан газораспределительный механизм и поршневая группа. В итоге снижены обороты максимального крутящего момента с одновременным увеличением его значения.

В общем, инженеры УАЗа внимательно прислушались к отзывам владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, speedme

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