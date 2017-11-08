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8 ноя 2017

УАЗ Пикап получил новую базовую версию

УАЗ Пикап получил новую базовую версию
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский УАЗ Пикап пользуется неплохим спросом, поэтому завод всячески стимулирует его продажи и интерес к машине. Теперь место базовой займет комплектация «Классик». Она имеет одну подушку безопасности, ABS и систему стабилизации, электростеклоподъемники, центральный замок и регулировку рулевой колонки в двух направлениях.

Конечно, богатством комплектация не блещет, зато и стоит 699 900 рублей, что на 178 тысяч рублей дешевле комплектации «Стандарт», которая раньше была базовой. А ведь ее оснащение не сильно богаче: тут электромеханическое управление раздаточной коробкой (вместо рычага — круглый переключатель режимов), вторая подушка безопасности, да петли для крепления багажа в кузове.

Напомним, что по итогам сентября УАЗ Пикап стал лидером по продажам в своем сегменте, обойдя Toyota Hilux. Это произошло во второй раз за год — первый раз ульяновская машина стала первой в марте. По итогам девяти месяцев лидерство у Toyota Hilux, но Пикап уверенно идет на втором месте.
 

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