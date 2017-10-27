В России пикапы чаще всего называют «автомобилями для активного отдыха», в отличие от той же Северной Америки, где есть и настоящие рабочие лошадки, и роскошные пикапы, оснащению которых позавидует и иной премиальный седан.

Долгое время лидером в сегмента оставалась Toyota Hilux, однако, в этом году ее уже второй раз сдвигает с престола УАЗ Пикап: первый раз российский грузовичок стал самым популярным в марте.

В сентябре продажи УАЗ Пикап выросли на 40% до 411 автомобилей, Toyota же продала 348 Hilux, это тоже больше чем в прошлом году — показатели сентября перебиты в полтора раза. На третьем месте Mitsubishi L200, который серьезно проигрывает лидерам — всего 187 автомобилей (+44%), сообщает агентство «Автостат». Продажи других моделей куда скромнее и исчисляются десятками экземпляров.

Впрочем, по итогам девяти месяцев Toyota Hilux по прежнему удерживает лидерство с результатом в 2431 автомобиль (-9,8% к прошлом году). Следом за ней идут УАЗ Пикап (1970 автомобилей, -2,9%) и Mitsubishi L200 (900 машин, -25,4%). На российском рынке пикапам принадлежит доля в 0,6%, всего в январе-сентябре их было продано 6400 автомобилей.