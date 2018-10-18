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18 окт 2018

Новый УАЗ «Пикап» уже в продаже

Новый УАЗ «Пикап» уже в продаже
Автор фото: фирма-производитель

Обновлённый УАЗ «Пикап» поступил в салоны дилеров. Машина предлагается в четырёх комплектациях. Начальная стоимость «базы» 784 тысячи рублей

Начальная комплектация Пикапа «Классик» уже содержит много всего. Подушка безопасности водителя, полный электропакет 4-х дверей и зеркал, светодиодные ДХО, регулируемая рулевая колонка в двух плоскостях, гидроусилитель рулевого управления, ABS, EBD – не полный перечень систем, включённых в младшую комплектацию.

В максимальной версии много удобных вещей, обеспечивающих комфорт и безопасность. Это кожаная обивка сидений и элементов салона, дополнительные подушки безопасности, современная мультимедийная система, контроль парковки, обогрев зеркал и кресел обоих рядов.

Силовой агрегат Пикапа - ЗМЗ ПРО, мощностью 150 л. с. с доработанным ГРМ и поршневой группой для увеличения надёжности и ресурса. Трансмиссия – МКПП с 5-ю ступенями.

По ходовой части Пикап унаследовал лучшие решения Профи: рулевая трапеция, конструкция и геометрия шкворней, настройка подвески – всё это позволяет уменьшить радиус разворота и увеличить управляемость машины.

В машине есть и много новых решений, применяемых впервые. Они довольно разнообразны: от шумоизоляции до дверных замков – комфорт обеспечивается совокупностью многих элементов.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, speedme

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