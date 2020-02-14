Автомобильный портал Motorpage
14 фев 2020

УАЗ Пикап с автоматом: надо подождать

УАЗ Пикап с автоматом: надо подождать

После выхода Патриота с автоматической трансмиссией поклонники марки задались логичным вопросом, а когда ждать  пикапа с аналогичной трансмиссией. Завод приказал проявить терпение, и они терпят до сих пор…

И будут терпеть еще дальше, так как вышеупомянутое транспортное средство появится на рынке только весной нынешнего года. Если говорить конкретнее, то вот вам месяц – апрель. Собственно, о скором запуске такой версии сообщил «Автостат», со ссылкой на пресс-службу бренда.

Стоит ли говорить, что всю агрегатную базу новинка позаимствует у аналогичной модификации внедорожника УАЗ «Патриот». Таким образом, «Пикап» получит 2,7-литровый 150-сильный бензиновый мотор семейства ZMZ Pro и ту же 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Punch Powertrain. 

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
УАЗ Пикап

УАЗ Пикап с автоматом: надо подождать

14 февраля 2020

Русский Прадо получит три двигателя

13 февраля 2020

«Русский Прадо» получит турбо-мотор

18 ноября 2019
УАЗ «Пикап» 2019

Новый УАЗ «Пикап» уже в продаже

18 октября 2018
УАЗ Пикап

УАЗ Пикап получил новую базовую версию

08 ноября 2017
УАЗ Пикап

Пикапы в России: смена лидера

27 октября 2017

 Новости УАЗ Pickup

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 второе назначение Тест драйв
14 февраля 2020

Suzuki Jimny
"Второе назначение"
Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 - сравнительный тест. интрижка на стороне: модельная внешность mazda cx-5 2017 ставит под сомнение семейные ценности skoda kodiaq 2017
Сравнительный тест
12 февраля 2020

Skoda Kodiaq, Mazda CX-5
"Интрижка на стороне: модельная внешность Mazda CX-5 ставит под сомнение семейные ценности Skoda Kodiaq"
Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди
Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"
KIA Soul - kia soul 2020 а ты точно mpv?
Тест драйв
07 февраля 2020

KIA Soul
"KIA Soul: а ты точно MPV?"

Написано новостей:

2 5 2 2 7