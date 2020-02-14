УАЗ Пикап с автоматом: надо подождать

После выхода Патриота с автоматической трансмиссией поклонники марки задались логичным вопросом, а когда ждать пикапа с аналогичной трансмиссией. Завод приказал проявить терпение, и они терпят до сих пор…

И будут терпеть еще дальше, так как вышеупомянутое транспортное средство появится на рынке только весной нынешнего года. Если говорить конкретнее, то вот вам месяц – апрель. Собственно, о скором запуске такой версии сообщил «Автостат», со ссылкой на пресс-службу бренда.

Стоит ли говорить, что всю агрегатную базу новинка позаимствует у аналогичной модификации внедорожника УАЗ «Патриот». Таким образом, «Пикап» получит 2,7-литровый 150-сильный бензиновый мотор семейства ZMZ Pro и ту же 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Punch Powertrain.