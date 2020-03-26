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26 мар 2020

UAZ сертифицировал пикап с автоматом

UAZ сертифицировал пикап с автоматом
Автор фото: фирма-производитель

Пикап получит автоматическую 6-диапазонную трансмиссию 6L50 Punch Powerglide французского производства, которая была разработана совместно с концерном General Motors

Компания УАЗ сертифицировала в России модель «Пикап» автоматической коробкой передач. Соответствующее одобрение типа транспортного средства появилось в базе данных Росстандарта. Продажи новинки должны начаться уже в ближайшее время.

Судя по документы «Пикап» получит автоматическую 6-диапазонную трансмиссию 6L50 Punch Powerglide французского производства, которая была разработана совместно с концерном General Motors. Такая же АКП устанавливается с прошлого года на внедорожник UAZ Patriot.Пикап от УАЗа также оснастят 2,7-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 150 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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