Автомобили УАЗ получат «прописку» на Кубе

Отечественные внедорожники совсем скоро начнут собирать на Кубе – по методу крупноузловой сборки. Партнерство налажено в рамках программы межгосударственного сотрудничества

Как сообщают «Известия», на Кубе будут собирать грузовики «Профи» и «Буханки» причем в модификациях для медицинских учреждений. По имеющимся данным, первую партию машинокомплектов для сборки планируется отправить уже в июле-августе.

Отметим, что в рамках недавнего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Республики Куба уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о планах по организации на Кубе сервисных центров по ремонту и обслуживанию УАЗ.