Автомобильный портал Motorpage
24 май 2023

Автомобили УАЗ получат «прописку» на Кубе

Автомобили УАЗ получат «прописку» на Кубе

Отечественные внедорожники совсем скоро начнут собирать на Кубе – по методу крупноузловой сборки. Партнерство налажено в рамках программы межгосударственного сотрудничества

Как сообщают «Известия», на Кубе будут собирать грузовики «Профи» и «Буханки» причем в модификациях для медицинских учреждений. По имеющимся данным, первую партию машинокомплектов для сборки планируется отправить уже в июле-августе.

Отметим, что в рамках недавнего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Республики Куба уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о планах по организации на Кубе сервисных центров по ремонту и обслуживанию УАЗ.

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

У УАЗ «Буханка» появится новая спецверсия

13 апреля 2023

УАЗ приостановил прием заказов на экспедиционные внедорожники

21 марта 2023

УАЗ не откажется от "Буханок" и "Хантеров"

28 декабря 2022

В России подорожали подержанные автомобили УАЗ

02 декабря 2022
Uaz Patriot

Uaz Patriot снова упростили

25 ноября 2022
UAZ Hunter

Представлен юбилейный UAZ Hunter

08 ноября 2022

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости» Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа
Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 0 4 7