Автомобили УАЗ получат новый дизельный мотор

До недавнего времени на внедорожниках УАЗ были доступны два двигателя – отечественный ЗМЗ (бензиновый) и дизельный Cummins. В свете последних событий вышеупомянутый дизель отправился в небытие, но у него появится альтернатива

Как сообщают СМИ, в Татарстане наладят целое производство новых моторов. С большой долей вероятности речь идет о китайском двигателе JAC HFC4DB2-1D, который устанавливается на коммерческие грузовики Sollers Argo. Его объем составляет 2 литра. Мощность — 130 л.с. и 285 Нм. Крутящего момента.

Интересный факт, в России планируется локализовать целую линейку дизельных двигателей объемом от 2 до 2,7 литра.