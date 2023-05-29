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29 май 2023

Еще одна африканская страна хочет собирать УАЗы

Еще одна африканская страна хочет собирать УАЗы

Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в организации на своей территории завода по сборке автомобилей УАЗ

«УАЗ Патриот, конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги» - приводят «Известия» заявление посла республики – Леона Додону-Пунагаза. Любопытный факт – дипломат специально заострил внимание именно на автомобилях УАЗ, сообщив, что, например, продукция Lada африканцев не интересует.

Несколько дней назад, напомним, о желании организовать производство у себя в стране заявила Эфиопия

При написании новости использовалась информация:
Известия

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