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26 сен 2017

Кроссовер УАЗ появится через пять лет

Кроссовер УАЗ появится через пять лет
Автор фото: Роспатент

Впервые информация о том, что Ульяновский автозавод работает над кроссовером, появилась в 2015 году. Тогда на предприятии сказали, что создадут кроссовер С-класса с ориентацией на использование в городе.

Однако с тех пор ничего о проекте УАЗ-3170 (внутризаводской индекс) ничего не было слышно. Завод даже запатентовал внешность модели (рисунок из базы Роспатента приведен в качестве иллюстрации).

Казалось, что на заводе отказались от проекта, решив сосредоточиться на более простых рамных машинах. «Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме. Для нас это ключевой вектор стратегии. Ресурсы у нас ограничены, мы не можем заниматься разработкой всех автомобилей сразу. Поэтому после завершения этой задачи приступим к кроссоверу», — цитирует генерального директора УАЗ Вадима Швецова «Российская газета».

Топ-менеджер отметил, что запустить кроссовер в производство «крайне тяжелая задача», потому займет этот процесс пять лет. То есть, первый автомобиль с несущим кузовом УАЗ может представить лишь в 2022 году.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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