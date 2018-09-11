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11 сен 2018

От маленького УАЗика отказались. Оно и правильно

От маленького УАЗика отказались. Оно и правильно
Автор фото: фирма-производитель

УАЗ отказался от планов по разработке компактного кроссовера

Ранее озвучивались планы по выводу на рынок небольшого автомобиля под этим брендом. Проработка серийного выпуска планировалась к выходу на рынок вместе с новой моделью Патриота.

Специалисты оценивают это решение с пониманием и одобрением. Рынок небольших кроссоверов довольно тесен. Выпуск совсем новой машины – дело рискованное. Да и не для УАЗа эта задача. Ведь производимые им машины традиционно были мощными и функциональными. Паркетник для уральского завода мог стать довольно крутым поворотом с туманными перспективами.

Вместо небольшого кроссовера принято решение о разработке принципиально новой модели инновационного внедорожника. Детали о параметрах нового автомобиля пока не сообщаются. Очевидно, речь идёт об автомобиле на совершенно новой платформе. Конструкторы ищут оптимум между современными технологиями, функциональностью и ценой. Линейка сегодняшней продукции бренда, хотя и находит своих потребителей, но уже не обещает больших перспектив – слишком многие технические решения Патриотов и Хантеров просто устарели.

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При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, CarsWeek

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