У УАЗ «Буханка» появится новая спецверсия

В гамме микроавтобуса УАЗ «Буханка» появится новая версия под названием Riviera. Ее прототип недавно показали вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко

Строго говоря, новая модификация не выпускается заводом, а сторонней компанией-партнером. Ее главным отличием станет салон повышенной комфортности, где кресла получат широкие возможности трансформации, включая возможность превращения заднего дивана в полноценную кровать. Представители УАЗ прямо говорят о том, что Riviera предназначена для любителей автомобильного туризма.

Судя по снимкам, снаружи машину будет выделять яркая окраска по двухтоновой схеме, а также увеличенные колеса с литыми дисками уникального дизайна. Силовая установка не изменится – под капотом расположится 112-сильный мотор, объемом 2.7 литра.