УАЗ 3170. Новому ульяновскому кроссоверу быть!

Ульяновский завод возвращается к проекту 3170, который пару лет назад был остановлен

Руководство автопроизводителя приняло решение продолжать проектирование автомобиля и вывести его на рынок. Конструкторы используют часть разработок итальянского ателье Pininfarina, которые были сделаны в предыдущий период, но все решения будут пересмотрены исходя из современных взглядов и полученного опыта.

УАЗ 3170 – классический кроссовер. У него не будет рамной платформы, все несущие функции переложат на кузов. Главная конструктивная изюминка кроссовера – полностью независимая подвеска всех четырёх колёс. Это решение обеспечит не только комфорт, но и хорошую проходимость, сцепление с поверхностью на бездорожье.

В качестве силового агрегата, который будет расположен продольно, пока рассматривается бензиновый двигатель 2,5 л, мощностью 170 л. с. Автомобиль будет иметь постоянный полный привод.

Напомним, машины УАЗ недавно вошли в ТОП-лист самых брутальных мировых внедорожников. Эти свойства разработчики планируют сохранить и в новом кроссовере.