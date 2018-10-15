Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2018

УАЗ 3170. Новому ульяновскому кроссоверу быть!

УАЗ 3170. Новому ульяновскому кроссоверу быть!
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский завод возвращается к проекту 3170, который пару лет назад был остановлен

Руководство автопроизводителя приняло решение продолжать проектирование автомобиля и вывести его на рынок. Конструкторы используют часть разработок итальянского ателье Pininfarina, которые были сделаны в предыдущий период, но все решения будут пересмотрены исходя из современных взглядов и полученного опыта.

УАЗ 3170 – классический кроссовер. У него не будет рамной платформы, все несущие функции переложат на кузов. Главная конструктивная изюминка кроссовера – полностью независимая подвеска всех четырёх колёс. Это решение обеспечит не только комфорт, но и хорошую проходимость, сцепление с поверхностью на бездорожье.

В качестве силового агрегата, который будет расположен продольно, пока рассматривается бензиновый двигатель 2,5 л, мощностью 170 л. с. Автомобиль будет иметь постоянный полный привод.

Напомним, машины УАЗ недавно вошли в ТОП-лист самых брутальных мировых внедорожников. Эти свойства разработчики планируют сохранить и в новом кроссовере.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Звезда, Speedme

Комментарии к новости

Последние новости

...
УАЗ

УАЗ усиливает контроль качества производства

05 октября 2018
УАЗ

УАЗ продолжает экспортную экспансию

25 сентября 2018
УАЗ Патриот

Встречаем новый «Патриот»

21 сентября 2018
УАЗ Патриот

УАЗ поедет на автомате

13 сентября 2018
УАЗ

От маленького УАЗика отказались. Оно и правильно

11 сентября 2018
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот получил еще одну спецсерию

28 августа 2018

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"
Geely Atlas - geely atlas 2018 вопросы философии
Тест драйв
12 октября 2018

Geely Atlas
"Вопросы философии"
Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди
Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"

Написано новостей:

2 2 0 3 7