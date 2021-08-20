УАЗ анонсировал новую модель

Ульяновский автозавод пообещал 4 сентября представить публике некую новую модель. Известно лишь, что событие приурочено к 80-летнему юбилею завода.

Да информация о машине, которую нам собираются показать, держится в строжайшем секрете. Впрочем, есть версия, что нам будут демонстрировать новую версию Uaz Patriot под названием Sport. На основе чего мы делаем такие предположения? Все просто – во-первых, некоторое время назад завод проводил специальный опрос, где все желающие могли высказаться за необходимость возрождения такого автомобиля.

Во-вторых, косвенным признаков правоты данной теории является сам формат приглашения. По информации наших коллег из Auto.ru оно иллюстрировалось фотографиями семейства УАЗ Патриот, включая как пятидверный внедорожник, так и пикап. Напомним, что Patriot Sport в прошлых поколениях являл собой укороченную версию обычного внедорожника – по агрегатной базе между ними не было никаких различий!