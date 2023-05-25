Автомобильный портал Motorpage
25 май 2023

УАЗ готовится к производству юбилейной «Буханки»

УАЗ готовится к производству юбилейной «Буханки»
Автор фото: фирма-производитель

В этом году популярному отечественному микроавтобусу исполняется 65 лет. В честь этого события УАЗ собирается выпустить лимитированную версию «Буханки»

Фактически, перед нами машина в «Экспедиционной» версии, которая является одной из штатных комплектаций. То есть, у нас здесь присутствует и внедорожный обвес, и специальная резина и т.д. Однако, у юбилейной модификации будет два важных отличия. Первое – кузов машины покроют защитным составом «Раптор». Второе – в палитре окрасов появятся яркие цвета – желтый и зеленый.

По технике все останется штатным – под капотом находится 112-сильный мотор объемом 2.7 литра, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, которая поставляется китайской фирмой BAIC.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили УАЗ получат «прописку» на Кубе

24 мая 2023

У УАЗ «Буханка» появится новая спецверсия

13 апреля 2023

УАЗ приостановил прием заказов на экспедиционные внедорожники

21 марта 2023

УАЗ не откажется от "Буханок" и "Хантеров"

28 декабря 2022

В России подорожали подержанные автомобили УАЗ

02 декабря 2022
Uaz Patriot

Uaz Patriot снова упростили

25 ноября 2022

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости» Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа
Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 0 6 3