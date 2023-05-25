УАЗ готовится к производству юбилейной «Буханки»

В этом году популярному отечественному микроавтобусу исполняется 65 лет. В честь этого события УАЗ собирается выпустить лимитированную версию «Буханки»

Фактически, перед нами машина в «Экспедиционной» версии, которая является одной из штатных комплектаций. То есть, у нас здесь присутствует и внедорожный обвес, и специальная резина и т.д. Однако, у юбилейной модификации будет два важных отличия. Первое – кузов машины покроют защитным составом «Раптор». Второе – в палитре окрасов появятся яркие цвета – желтый и зеленый.

По технике все останется штатным – под капотом находится 112-сильный мотор объемом 2.7 литра, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, которая поставляется китайской фирмой BAIC.