УАЗ планирует увеличить долю экспорта своих внедорожников до 20 тысяч в год, о чем сегодня стало известно от директора по экспорту ООО «УАЗ» Андрея Дорофеева. Через три года УАЗ намеревается продавать до 30% продукции завода за рубеж. Внушительных показателей компания собирается достичь за счет захвата новых рынков, в список которых входит Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Латинская Америка



Уже сейчас на заводе идет работа над адаптацией своих автомобилей под требования иностранных рынков: разработка «Патриота» с дизелем, адаптация «Хантера», «Патриота» и «Патриота Пикап» для стран с жарким климатом и отдельных модификаций для регионов с повышенной влажностью. Помимо этого в ближайших планах выпуск «Хантера» с правым рулем и начало его поставок в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд.

Параллельно рассматриваются возможности «отверточной» сборки в Иране и Египте, а также открытия совместного предприятия по производству «Уазов» во Вьетнаме. В ближайшие пару лет компания планирует открыть представительства в Латинской Америке, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии.

Помимо этого «УАЗ» планирует задействовать и новые финансовые инструменты, разрабатывая программы межгосударственного кредитования крупных клиентов и финансирования зарубежных дистрибуторов, а так же привлекать новых партнеров. Помимо этого Ульяновский автомобильный завод развивает сотрудничество с крупными производителями автомобилей специального назначения, такими как Gruau, Stoof и Tamlans, предлагая свои автомобили в качестве шасси для их будущих проектов.