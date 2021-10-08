УАЗ исполнилось восемьдесят лет

8 октября 1941 года был заложен первый кирпич в основания Ульяновского автомобильного завода

Фактически, завод УАЗ был рожден другим советским автомобильным предприятием – ЗИСом. В 1941 году постановлением ГКО (Государственный комитет обороны) было принято решение об эвакуации части предприятия в Ульяновск. На новой площадке стали производить грузовики ЗИС-5 и различную военную продукцию.

Путь УАЗа, как самостоятельного предприятия, принято отсчитывать от начала лета 1943 года. Когда ГКО постановил перевести Ульяновский филиал ЗИС в статус отдельного завода. В этом же году был выпущен первый опытный автомобиль – грузовик УльЗИС-253. К сожалению, машина в серию не пошла, хотя по многим параметрам на голову превосходила свои европейские аналоги. Даже американский Studebaker, который считался одним из лучших грузовиков на тот момент, в некоторых параметрах уступал нашей разработке. В конце 1944 года заводу было поручено освоить и наладить выпуск автомобилей марки ГАЗ-ММ. С 26 октября 1947 года предприятие собирало грузовики ГАЗ-ММ и ГАЗ-АА, с декабря 1954 года — ГАЗ-69.

УАЗы, которые мы знаем - модели 469(«Козлик», а в современности Hunter) 450 и 452 («Буханка» и «Головастик») стали разрабатываться во второй половине пятидесятых годов. Дебютантом стал УАЗ 450 (Буханка) – он встал на конвейер в 1958 году. 15 декабря 1972 года с конвейера Ульяновского автозавода сошли первые УАЗ-469 и УАЗ-469Б.