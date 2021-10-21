УАЗ меняет концепцию производства автомобилей

Ульяновский автомобильный завод в будущем сконцентрирует свои силы на выпуске электрических автомобилей – об этом заявил главный конструктор УАЗа Олег Крупин, выступая на Международном автомобильном научном форуме

Завод планирует выпустить сразу три линейки электромобилей - первая предназначается для коммерческой техники, а две остальных – для различных внедорожников. В основу всех машин ляжет платформа, на которой построен чешский прототип внедорожника Hunter от компании MV Motors. Ульяновцы постараются переработать «тележку» и перевести ее на отечественные компоненты. Впрочем, УАЗу предстоит еще разобраться со строительством прототипов и поиску инвестиций для производства, так что процесс перехода на электромобили займет немало лет.

Интересно, что с электричеством завод работал достаточно давно. Еще в 1958 году УАЗ отмечал в своем годовом отчете, что ведутся работы по созданию опытных образцов электромобилей-фургонов и одного образца — электромобиля-автобуса на базе УАЗ-450. По планам прототипы должны были продемонстрировать в 1959 году, однако проект был закрыт по неуказанным причинам.