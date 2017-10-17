Автомобильный портал Motorpage
17 окт 2017

УАЗ начал продажи «убийцы» ГАЗель Бизнесс

УАЗ начал продажи «убийцы» ГАЗель Бизнесс
Автор фото: фирма-производитель

Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи грузовика УАЗ Профи. Машина грузоподъемностью 1,5 тонны оснащается двигателем ЗМЗ Про мощностью 149,6 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Пока Профи доступен лишь с однорядной кабиной (судя по сайту завода производство машин с двухрядной кабиной начнется в ноябре) в двух комплектациях: «Стандарт» и «Профи». Базовая версия (749 000 рублей) включает в себя ABS, одну подушку безопасности, зеркала с электрорегулировками и обогревом, центральный замок.

Версия «Комфорт» (799 000 рублей) дополнительно включает в себя кондиционер, сигнализацию, противотуманные фары, водительское сиденье с регулировкой по высоте, аудиосистему и зимний пакет (электрический подогрев сидений и лобового стекла).

В числе опций: блокировка заднего дифференциала, полный привод (только для базовой версии), широкая платформа, окраска «металлик» и газобаллонное оборудование.

Суля по прайс-листу версия  двухярдной кабиной будет на 50 тысяч рублей дороже.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
УАЗ-3170

Кроссовер УАЗ появится через пять лет

26 сентября 2017
УАЗ Патриот

УАЗ изменил комплектации Патриота

21 сентября 2017
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот обзавелся новой мультимедией

08 сентября 2017
УАЗ Профи

УАЗ решил продавать автомобили за криптовалюту

31 августа 2017
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот получит пакет с лебедкой

25 августа 2017
УАЗ Хантер

УАЗ представил спецсерию внедорожника Хантер

23 августа 2017

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"
Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 сила – в спокойствии
Тест драйв
16 октября 2017

Audi SQ5
"Сила – в спокойствии"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer 2016 взлетная сила
Тест драйв
15 октября 2017

Citroen SpaceTourer
"Взлетная сила"
Renault Koleos - renault koleos 2017 ребус
Тест драйв
13 октября 2017

Renault Koleos
"Ребус"

Написано новостей:

1 9 9 2 5