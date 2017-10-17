Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи грузовика УАЗ Профи. Машина грузоподъемностью 1,5 тонны оснащается двигателем ЗМЗ Про мощностью 149,6 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Пока Профи доступен лишь с однорядной кабиной (судя по сайту завода производство машин с двухрядной кабиной начнется в ноябре) в двух комплектациях: «Стандарт» и «Профи». Базовая версия (749 000 рублей) включает в себя ABS, одну подушку безопасности, зеркала с электрорегулировками и обогревом, центральный замок.

Версия «Комфорт» (799 000 рублей) дополнительно включает в себя кондиционер, сигнализацию, противотуманные фары, водительское сиденье с регулировкой по высоте, аудиосистему и зимний пакет (электрический подогрев сидений и лобового стекла).

В числе опций: блокировка заднего дифференциала, полный привод (только для базовой версии), широкая платформа, окраска «металлик» и газобаллонное оборудование.

Суля по прайс-листу версия двухярдной кабиной будет на 50 тысяч рублей дороже.

