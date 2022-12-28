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28 дек 2022

УАЗ не откажется от "Буханок" и "Хантеров"

УАЗ не откажется от "Буханок" и "Хантеров"

Ульяновский автомобильный завод не будет принудительно снимать с производства модели классических семейств —  внедорожник Hunter и СГР (буханки). Эти машины продолжат производить до тех пор, пока на них есть спрос

«Мы знаем, каким образом производить малые количества автомобилей, для того чтобы в нашей продуктовой линейке они оставались. Мы дадим возможность "Буханке" жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям, как и УАЗ "Хантер", который пытались похоронить. Я считаю, это легенда Ульяновского автомобильного завода, и избавляться от того, на что есть спрос, я считаю нецелесообразным. А естественное замещение более современными продуктами, которые нужны клиентам, конечно, будет происходить», — заявил  глава УАЗ, Адиль Ширинов, в интервью "Коммерсантъ".

Напомним, что УАЗ Hunter уходит своими корнями в начало семидесятых годов, когда стартовал выпуск модели 469. "Буханка" же является продуктом модернизации модели УАЗ-452, которую начали производить в 1966 году.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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