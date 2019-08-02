УАЗ объявляет децимацию

Как в римских легионах казнили каждого десятого война за провинность всего подразделения, так и УАЗ уволит каждого десятого сотрудника из-за негативных продаж и во имя оптимизации расходов

Ульяновский автомобильный завод планирует сократить около 1000 человек — это примерно 10 процентов сотрудников компании. Под сокращение попадёт персонал офисных, вспомогательных и сервисных подразделений. По словам представителя УАЗа, сокращение персонала повысит общую эффективность завода и обеспечит дополнительные финансовые ресурсы для разработки новых продуктов», в частности, «Русского Прадо».

До конца августа на предприятии будет действовать программа «добровольного» увольнения. Те, кто самостоятельно подаст заявление на увольнение, единоразово получат компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат. Вместе с правительством Ульяновской области УАЗ поможет бывшим сотрудникам найти новую работу. Желающие пройдут переобучение и будут трудоустроены на одно из дочерних предприятий компании.