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2 авг 2019

УАЗ объявляет децимацию

УАЗ объявляет децимацию

Как в римских легионах казнили каждого десятого война за провинность всего подразделения, так и УАЗ уволит каждого десятого сотрудника из-за негативных продаж и во имя оптимизации расходов

Ульяновский автомобильный завод планирует сократить около 1000 человек — это примерно 10 процентов сотрудников компании. Под сокращение попадёт персонал офисных, вспомогательных и сервисных подразделений. По словам представителя УАЗа, сокращение персонала повысит общую эффективность завода и обеспечит дополнительные финансовые ресурсы для разработки новых продуктов»,  в частности, «Русского Прадо».

До конца августа на предприятии будет действовать программа «добровольного» увольнения. Те, кто самостоятельно подаст заявление на увольнение, единоразово получат компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат. Вместе с правительством Ульяновской области УАЗ поможет бывшим сотрудникам найти новую работу. Желающие пройдут переобучение и будут трудоустроены на одно из дочерних предприятий компании.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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