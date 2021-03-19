УАЗ Patriot умерит аппетиты

УАЗ готовится вывести на рынок двухтопливную модификацию популярного внедорожника. Странно, что это происходит именно сейчас, ведь испытания проводились еще пять лет назад

Да, тестирование газобаллонного «Патрика» происходило еще в 2016 году, однако сертификация автомобиля завершилась только сейчас. Фактически автомобиль ничем не отличается от своего бензинового собрата, здесь даже мотор тот же – 2.7 литровый ЗМЗ Pro. Единственное отличие – мощность здесь ниже -127 лошадиных сил против 150 у обычного автомобиля.

Разумеется, заводчане говорят о серьезной экономичности газобаллонного Patriot по сравнению со своим бензиновым аналогом. Правда, здесь присутствует некоторое лукавство – «Патрик» не есть меньше газа, просто тот стоит дешевле.