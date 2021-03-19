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19 мар 2021

УАЗ Patriot умерит аппетиты

УАЗ Patriot умерит аппетиты
Автор фото: фирма-производитель

УАЗ готовится вывести на рынок двухтопливную модификацию популярного внедорожника. Странно, что это происходит именно сейчас, ведь испытания проводились еще пять лет назад

Да, тестирование газобаллонного «Патрика» происходило еще в 2016 году, однако сертификация автомобиля завершилась только сейчас. Фактически автомобиль ничем не отличается от своего бензинового собрата, здесь даже мотор тот же – 2.7 литровый ЗМЗ Pro. Единственное отличие – мощность здесь ниже -127 лошадиных сил против 150 у обычного автомобиля.

Разумеется, заводчане говорят о серьезной экономичности газобаллонного Patriot по сравнению  со своим бензиновым аналогом. Правда, здесь присутствует некоторое лукавство – «Патрик» не есть меньше газа, просто тот стоит дешевле.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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