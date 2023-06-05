Автомобильный портал Motorpage
5 июн 2023

УАЗ пикап сделали дороже во всех смыслах

УАЗ пикап сделали дороже во всех смыслах
Автор фото: фирма-производитель

В прайс-листе модели УАЗ Пикап, опубликованном на официальном сайте, появилась новая комплектация. Называется она «Base Икар пакет Limited» и стоит более 1.7 миллиона рублей

Казалось бы, в машине теперь есть все – подогрев зеркал и кресел, медиасистема с 7-дюймовым экраном, навигацией, камерой заднего вида и 6 динамиками, климат-контроль, сигнализация и т.д. В глаза бросаются и такие опции как пластиковый «вкладыш» в грузовой отсек.

При этом на автомобиле, по-прежнему, нет подушек безопасности (ни одной), а  2.7-литровый атмосферный двигатель ЗМЗ, который развивает 149 лошадиных сил, адаптирован под упрощенные экологические нормы «Евро-2».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Еще одна африканская страна хочет собирать УАЗы

29 мая 2023

УАЗ готовится к производству юбилейной «Буханки»

25 мая 2023

Автомобили УАЗ получат «прописку» на Кубе

24 мая 2023

У УАЗ «Буханка» появится новая спецверсия

13 апреля 2023

УАЗ приостановил прием заказов на экспедиционные внедорожники

21 марта 2023

УАЗ не откажется от "Буханок" и "Хантеров"

28 декабря 2022

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi E HS9 - hongqi e hs9 (2020) игра в классику Тест драйв
05 июня 2023

Hongqi E HS9
"Игра в классику"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) «флагмана должно быть много»
Тест драйв
01 июня 2023

Geely Monjaro
"«Флагмана должно быть много»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) умный, красивый и просторный
Тест драйв
26 мая 2023

Chery Tiggo 7
"Умный, красивый и просторный"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 4 3