УАЗ пикап сделали дороже во всех смыслах

В прайс-листе модели УАЗ Пикап, опубликованном на официальном сайте, появилась новая комплектация. Называется она «Base Икар пакет Limited» и стоит более 1.7 миллиона рублей

Казалось бы, в машине теперь есть все – подогрев зеркал и кресел, медиасистема с 7-дюймовым экраном, навигацией, камерой заднего вида и 6 динамиками, климат-контроль, сигнализация и т.д. В глаза бросаются и такие опции как пластиковый «вкладыш» в грузовой отсек.

При этом на автомобиле, по-прежнему, нет подушек безопасности (ни одной), а 2.7-литровый атмосферный двигатель ЗМЗ, который развивает 149 лошадиных сил, адаптирован под упрощенные экологические нормы «Евро-2».