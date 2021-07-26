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26 июл 2021

УАЗ планирует вернуться к выпуску Patriot Sport

УАЗ планирует вернуться к выпуску Patriot Sport
Автор фото: фирма-производитель

Правда, дабы не совершать необдуманных поступков, компания решила посоветоваться с нами – простыми людьми, устроив опрос в своих соцсетях

Как ни странно, пользователи высказались положительно! Правда, есть нюанс- респонденты не хотят, чтобы на конвейер вышел аналог автомобиля, который был впервые представлен одиннадцать лет назад.  Да, пожалуй, первый Patriot Sport действительно был несколько странным. Судите сами, фактически на УАЗ взяли обычный «Патр» и укоротили его сантиметров так на 36 (если смотреть на размер колесной базы). При этом автомобиль оставался пятидверным, в результате чего внедорожник выглядел несколько странно.

Впрочем, плюсы у машины были – снизился радиус разворота, а укороченные свесы улучшали навыки автомобиля на бездорожье. Что же в итоге хочет видеть простой народ? А простой народ хочет видеть трехдверную модификацию «Патриота».  Нечто похожее уже делал Mitsubishi со своим Pajero.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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