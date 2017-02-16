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16 фев 2017

УАЗ планирует вернуться на иранский авторынок

УАЗ планирует вернуться на иранский авторынок
Автор фото: уаз.ру

Отечественная компания УАЗ планирует в течение года возобновить экспортные поставки своих автомобилей в Иран.

Об этом стало известно в ходе первого Международного автосалона в Иране (Iran Auto Show 2017), который проходит в столице страны с 14-ого по 18-ое февраля. Отечественный автопроизводитель, который ранее был представлен на местном авторынке, решил воспользоваться представившейся возможностью и продемонстрировать в рамках столь важного для Ирана мероприятия.

Так, на стенде УАЗа в Тегеране было выставлено два экспоната – флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». Первый автомобиль представлен в комплектации «Стиль» с предустановленной системой климат-контроля, кожаной отделкой кресел, полным комплектом парковочных датчиков и современным информационно-развлекательным комплексом. Под капотом образца, выполненного в белой цветовой схеме, был установлен 2,7-литровый бензиновый силовой агрегат с отдачей 135 л.с.. Второй был оснащен в соответствие с комплектацией «Привелегия», нес на борту бензиновый двигатель и был окрашен в серебристый металлик.

«Ульяновский автозавод уже имеет успешный опыт поставок автомобильной техники в Иран. К началу 1990-х годов, к примеру, в эту страну было направлено порядка 15 тысяч автомобилей марки УАЗ. Сейчас настало время познакомить иранских потребителей с новейшими внедорожниками УАЗ, которые соответствуют самым современным требованиям по комфорту и безопасности. С учетом выпуска адаптированных модификаций машин для региональных требований, ульяновские внедорожники оптимально подходят для эксплуатации в климатических и дорожных условиях данного региона. С 2017 года мы планируем возобновить поставки легковых и легких коммерческих автомобилей в Иран, а также рассматриваем возможности по организации локального производства при поддержке иранских партнеров», – рассказал директор по экспорту отечественной компании Андрей Дорофеев.

Напомним, что компания УАЗ за весь прошлый год отгрузила на внешние рынки 3 467 автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 29%. Официальные представители автопроизводителя утверждают, что падение объем продаж на иностранных рынках связано, прежде всего, с падением на ключевом внешнем рынке – в Казахстане.

Однако, несмотря на итоговую негативную динамику продаж, УАЗ сумел увеличить список стран, куда поставляются автомобили российского производства. Теперь отечественный автопроизводитель официально представлен на Филлипинах, в Боливии, Парагвае, Гаити, Эквадоре, Перу и Мексике.

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