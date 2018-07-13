Страшно сказать, но в этом году УАЗ-452, она же «буханка», исполняется 60 лет. Причем за годы производства автомобиль практически не изменился, все изменения проходили эволюционно. К юбилею УАЗ выпустил эксклюзивную спецверсию этой модели

Внешне юбилейную версию проще всего отличить по двухцветному кузову: крыша машины окрашена в глянцевый белый, а весь остальной кузов в серо-зеленый цвет. Еще одна отличительная особенность: 16-дюймовые штампованные колеса белого цвета. Ну и, конечно же, на кузове размещен шильдик, обозначающий спецсерию.

В отличие от «обычных» УАЗ-452, на юбилейном автомобиле появились единый ключ для дверей и замка зажигания, иные дверные ручки и сдвижные форточки. Сиденья в 8-местном салоне обшиты тканью с водоотталкивающей пропиткой. Передние сиденья получили подогрев.

Есть и технические изменения: в отличие от серийных версий, юбилейная «буханка» получила неразрезные мосты «Спайсер». Они прочнее и обеспечивают лучшую проходимость на бездорожье.

Стоимость УАЗ-452 юбилейной спецсерии составляет 707 700 рублей, что на 31 110 рублей дороже обычной «буханки» в пассажирском исполнении.

