УАЗ приостановил прием заказов на экспедиционные внедорожники

Стандартные модели УАЗ до недавнего времени были представлены и в особых – «экспедиционных» модификациях. То есть на машины было установлено специальное оборудование (шноркели, лебедки, багажники и т.д.)

К сожалению, на сегодняшний день завод приостановил прием заказов на данные версии, объясняя свою позицию тем, что произошла смена поставщиков некоторых компонентов. Это потребовало полноценной процедуры тестирования и настроек оборудования. Через пару месяцев «Патриоты», «Хантеры» и «Буханки» с внедорожным арсеналом вернутся в строй.

К слову, в середине марта стало известно, что автомобили УАЗ снова начали оснащать системой АБС: внедорожники «Патриот», а также коммерческие модели завода получили компоненты китайской фирмы AGP