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20 ноя 2017

УАЗ Профи получил битопливную версию

УАЗ Профи получил битопливную версию
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод представил битопливную модификацию коммерческой «полуторки» Профи. Двигатель машины может питаться как бензином, так и сжиженным газом (пропан-бутаном). Газобалонное оборудование пятого поколения итальянской компании Lovato устанавливается на машину прямо на конвейере.

На битопливный УАЗ Профи устанавливается газовый баллон емкостью 93 литра, таким образом суммарный запас ход от одной заправки газом и бензином превышает 750 километров. На предприятии говорят, что мощность двигателя ZMZ Pro осталась прежней и составляет 143 л.с., крутящий момент равен 227,5 Нм и он доступен при 2650 об/мин.

Битопливный УАЗ Профи обойдется на 40 тыс. дороже обычной бензиновой версии на 40 тысяч рублей, то есть, стоимость машины в комплектации «Стандарт» обойдется в 789 тысяч рублей. На нее распространяются такие же условия гарантии как и на бензиновый вариант: четыре года или 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).

Напомним, что продажи УАЗ Профи, который позиционируется заводом в качестве конкурента «ГАЗели NEXT» начались 16 октября этого года.

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При написании новости использовалась информация:
УАЗ

Комментарии к новости

  • Алексей Нефедов
    Алексей Нефедов

    Супер!! Теперь точно по всем параметрам дешевле газельки выходит! Однозначно возьму на смену соболю
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