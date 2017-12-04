Ульяновский автозавод намерен разработать два бензиновых двигателя, объемом 2,3 и 2,5 литра. В разработку силовых агрегатов компания намерена инвестировать 1,9 миллиарда рублей, причем 500 миллионов предоставит Фонд поддержки промышленности в качестве кредита на пять лет.

Двигатели будет соответствовать нормам Евро-5 и Евро-6. Завод их планирует устанавливать на собственные автомобили, поставлять другим производителям, а также экспортировать. Запустить их производство планируется в 2020 году. Представитель завода пояснил газете «Ведомости», что дизельный двигатель принято не разрабатывать, так как доля машин с таким типом силового агрегата на российском рынке невелика.

Вероятнее всего новые силовые агрегаты (судя по их заявленному объему) будут атмосферными и их получит первый кроссовер Ульяновского автозавода. Правда, появиться он должен только после 2022 года. Немного непонятно и о каком экспорте может идти речь: даже в России нормы Евро-5 были введены с начала прошлого года, а в Европе уже действуют требования Евро-6, которые в 2021 будут серьезно ужесточены.

Кроме новых бензиновых двигателей, УАЗ работает и над гибридной силовой установкой, объединяющей нынешний двигатель ЗМЗ, электромотор и блок батарей. Ее планируется устанавливать на коммерческие автомобили Профи. Автомобиль создается по заказу компании «Россети», которая планирует перевести весь свой автопарк на гибриды и электромобили.