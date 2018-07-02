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2 июл 2018

УАЗ сделает кроссовер с несущим кузовом

УАЗ сделает кроссовер с несущим кузовом
Автор фото: Роспатент

Ульяновский автозавод славен своей архаичной продукцией. Но, кажется, «лед тронулся»: УАЗ возобновил работы над кроссовером с несущим кузовом.

Разработка кроссовера началась еще в 2014 году, но была заморожена. В 2016 ФГУП НАМИ запатентовал облик будущей модели, которая носит внутризаводской индекс УАЗ-3170. Компания «Соллерс» И НАМИ уже сотрудничают по проекту «Кортеж», новый кроссовер также будет создаваться совместными усилиями с использованием созданной Единой модульной платформы для «Кортежа» (торговая марка Aurus).

Длина кроссовера составит 4600 мм, что сделает его конкурентом Toyota RAV4, Nissan Qashqai и других компактных кроссоверов. У УАЗ-3170 несущий кузов (впервые в истории УАЗ) и независимая подвеска, сообщает группа RCI в соцсети ВКонтакте. При этом по длине колесной базы (2850 мм) он будет превосходить конкурентов.

Машина получит два двигателя: 2,5-литровый атмосферный мощностью 145 л.с. и 2,3-литровый турбированный (150 и 170 л.с.). Оба силовых агрегата разрабатываются на основе двигателя ЗМЗ-406. О том, что УАЗ создаст два новых двигателя стало известно еще в прошлом году. Разработку силовых агрегатов УАЗ ведет совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV Motorenttechnik.

Ожидается, что свой первый кроссовер Ульяновский автозавод представит в 2022 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
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