УАЗ усиливает контроль качества производства

УАЗ оповестил о внедрении новой ступени контроля качества производимых автомобилей

Система называется SOK 2.0. От предыдущей версии SOK 1.0 она отличается увеличенным количеством контролируемых параметров, большим количеством точек контроля.

Работа системы автоматизирована для максимального исключения «человеческого фактора». Принцип работы системы управления качеством заключается в том, чтобы своевременно выявить все появляющиеся дефекты и несоответствия и не допустить дальнейшего движения автомобиля, содержащего неисправности к дальнейшему движению по конвейеру. Всего на УАЗ по пути следования машины к финишной линии сборки теперь существует 60 контрольных участков, где производится проверка соответствия параметров заданным значениям.

Ульяновский завод за счёт внедрения современных методов управления планирует не только повысить надёжность своей продукции, но и снизить издержки, связанные с необходимостью устранения недостатков уже выпущенных автомобилей.