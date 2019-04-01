УАЗ выпустит «русский Prado»

Это не шутка, а официальное заявление сделанное главой Sollers, Вадимом Швецовым, в рамках проходящего в Красноярске экономического форума. Кроме того, было объявлено, что модель «Патриот» в конечном итоге уйдет с рынка

У УАЗа появится одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. «Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения. Четыре типа кузовов будет на этой платформе, запуск — 2020 год, подтверждаем», — сказал Швецов. По его словам, также появятся новые агрегаты и новые решения. «Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены. Никакого отношения к “Хантеру” и “Буханке” это иметь не будет», — рассказал Швецов.

Говоря о судьбе «Патриота», менеджер отметил, что старый модельный ряд будет постепенно «вымываться», однако, какой-то период времени, старые продукты будут производиться одновременно с новыми. Интересно, что «Хантер» в будущем будет представлен только в версии фан-автомобиля, для таких клиентов, которые готовы платить за дизайн автомобиля, потому что, кроме дизайна, в нем ничего нет», — сказал Шевцов.