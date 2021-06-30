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30 июн 2021

УАЗ запускает продажи газового Patriot

УАЗ запускает продажи газового Patriot
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод готовится к продажам битопливных модификации моделей Патриот и Пикап: машины смогут работать как на обычном топливе, так и на газу. Правда, газом будет являться не пропан-бутан, а метан.

Странное дело получается - машины сертифицировали еще в прошлом году, а до рынка добираются только сейчас. Более того, испытания машин произошли еще раньше – аж в 2016 году! Забавно, но тогда машину назвали очень экономичной, правда, вся экономия выражалась не в сниженном расходе топлива, а более низкой его стоимости.

Еще один нюанс.  Когда машина работает на бензине, то двигатель развивает свои положенные 150 лошадиных сил, стоит только переключиться на газ, как показатели падают до 126 лошадиных сил. Впрочем, в УАЗ делают большую ставку на новую модель, в особенности, если учесть, что правительство активно поощряет популяризацию метана путем различных дотаций.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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