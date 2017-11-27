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27 ноя 2017

УАЗы пропишутся в Казахстане

УАЗы пропишутся в Казахстане
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод решил быть ближе к своим казахским потребителям и договорился с компания «Азия Авто» об организации сборки нескольких моделей сразу на двух площадках: головном заводе в Усть-Каменогорске и на площадке СЕМАЗ в Кокшетау.

В Казахстане будут собирать УАЗ Патриот, Хантер и машины «классического» коммерческого сегмента на базе «буханки» — фургоны, автобусы и санитарные автомобили. При этом УАЗ Пикап и УАЗ Профи по-прежнему будут поставляться из России в готовом виде.

Несмотря на то, что сборка будет крупноузловой, она позволит УАЗ получить льготы, которые правительство Казахстан распространяет на автомобили, собранные в стране. Так с 1 января 2018 года такие машины будут освобождены от НДС, а на покупка будет доступна по программам льготного автокредитования. Также, при регистрации транспортного средства не применяется утилизационный сбор. Кроме того, ульяновские автомобили смогут участвовать в тендерах, которые организуют госсутрктуры Казахстана. Наконец, машины, собранные в Казахстане, участвуют в местной программе утилизации, где за сданный в утиль автомобиль выдается сертификат стоимостью примерно 1000 долларов.

Сегодня Казахстан является крупнейшим экспортным рынком для УАЗа. В эту страну предприятие поставляет от 1000 до 5000 автомобилей в год. В следующем году, с учетом локальной сборки, Ульяновский автозавод планирует продать в Казахстане не менее 2500 автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
УАЗ

Комментарии к новости

  • Алексей Нефедов
    Алексей Нефедов

    Последнее время ульяновцы растут не по дням а по часам, отлично, расширяйтесь, качество еще подтянуть и отлично все будет
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