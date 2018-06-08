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8 июн 2018

Ульяновский автозавод повысил цены. Опять

Ульяновский автозавод повысил цены. Опять
Автор фото: фирма-производитель

По всей видимости, производство внедорожников УАЗ находится на очень низком уровне, раз предприятие вынуждено постоянно поднимать цены на автомобили. Так часто это не делает никто на российском рынке.

Сильнее всего подорожал внедорожник УАЗ «Хантер», базовая версия которого выросла аж на 18,5 тысяч рублей. Теперь эта модель с 2,7-литровым двигателем (128 л.с.) и «механикой» стоит минимум 644 900 рублей.

Две других модели УАЗ – «Патриот» и «Пика»п – подорожали на 10 000 рублей во всех комплектациях, кроме начальной «Классик». Так, цены на УАЗ «Патриот» теперь начинаются на отметке 719 000 и заканчиваются на границе 999 000 рублей. И это без учета спецверсий, стоимость некоторых изначально перевалила за миллион рублей.  УАЗ «Пикап» теперь обойдется от 749 000 в базовой комплектации до 1 065 000 рублей в топовой.

Предыдущий раз ценники на УАЗ «Патриот» и «Пикап» переписывали в апреле, а на УАЗ «Хантер» — в феврале.

С чем связано повышение цен? В апреле этого года генеральный директор ПАО УАЗ Вадим Швецов говорил о том, что завод вновь повысит цены, если курс доллара превысит отметку 60 руб. Связано это, вероятнее всего, с большим количеством иностранных комплектующих. По неофициальной информации локализация «Патриота» не превышает 47%.

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При написании новости использовалась информация:
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