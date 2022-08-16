В Москве запускается производство электрических УАЗов

Прямого отношения к проекту Ульяновский автомобильный завод не имеет – лишь обеспечивает автомобилями петербургский стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», который занимается их конверсией в электрокары

Все электромобили создаются на базе грузовичков УАЗ Профи, причем и двигатель, и батареи, и вся управляющая электроника являются отечественной разработкой. Более того, все комплектующие также произведены в России. Интересный факт, проект уже обеспечен полноценной сборочной площадкой – настоящий завод площадью в три тысячи квадратных метров заканчивают строить на территории московского Технополиса.

«Технический запуск состоится в сентябре, официально откроем серийное производство в четвертом квартале. Сейчас идет приемка заказанного оборудования, его установка, компоновка производственных линий. Всего в списке 100 станков различного назначения, в том числе те, что применяются на заводах Tesla. Часть оборудования — собственная разработка инженеров нашей компании, что позволило отказаться от приобретения европейских аналогов», — заявил руководитель стартапа «ЭМР» Илья Рашкин.