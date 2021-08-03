В России начались продажи битопливных версий УАЗ Патриот

В прайс-листах внедорожников УАЗ Патриот и УАЗ Пикап появились битопливные версии CNG. Они работают на бензине и сжатом природном газе — метане. Об этом сообщила компания УАЗ

Собственно, на Патриот установили специальное ГБО и два объемных баллона для газа – по восемьдесят литров в каждом. В Патриоте эти баллоны находятся в багажнике, а в пикапе – в кузове. Кроме того, на пикап устанавливаются резервуары меньшего объема (два баллона по пятьдесят литров).

Важно заметить, что все оборудование является сертифицированным. Также на него распространяется заводская гарантия. К сожалению, газобалонный Патриот предлагается лишь с механической трансмиссией. Каких-либо новостей о появлении подобной модификации с АКПП нет.