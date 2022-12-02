Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2022

В России подорожали подержанные автомобили УАЗ

В России подорожали подержанные автомобили УАЗ

Сразу несколько аналитических агентств, делая обзор рынка подержанных автомобилей, пришли к выводу, что резко подскочили цены на внедорожники УАЗ

В период с января по ноябрь 2022 года отечественные внедорожники подрожали в среднем на 250–280 тысяч рублей или 22-24 процента, то есть почти на четверть. Так, например, цены на Хантер с пробегом сейчас превышают 1 миллион рублей, тогда как еще в начале года его можно было купить за 820 тысяч рублей.

Такое положение дел связано с тем, что новых УАЗов сейчас предлагается слишком мало, а ценник на них очень высок. Тот же Патриот продается минимум за 1.7 миллиона рублей, причем такой автомобиль будет в «голой» комплектации.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Uaz Patriot

Uaz Patriot снова упростили

25 ноября 2022
UAZ Hunter

Представлен юбилейный UAZ Hunter

08 ноября 2022

В Москве запускается производство электрических УАЗов

16 августа 2022

УАЗ прекратит производство «Патриотов с автоматами»

06 июня 2022
UAZ Patriot 2019 вид спереди

Завод УАЗ вернулся к работе

16 мая 2022

Ульяновский автомобильный завод продают?

19 ноября 2021

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 6 9