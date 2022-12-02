В России подорожали подержанные автомобили УАЗ

Сразу несколько аналитических агентств, делая обзор рынка подержанных автомобилей, пришли к выводу, что резко подскочили цены на внедорожники УАЗ

В период с января по ноябрь 2022 года отечественные внедорожники подрожали в среднем на 250–280 тысяч рублей или 22-24 процента, то есть почти на четверть. Так, например, цены на Хантер с пробегом сейчас превышают 1 миллион рублей, тогда как еще в начале года его можно было купить за 820 тысяч рублей.

Такое положение дел связано с тем, что новых УАЗов сейчас предлагается слишком мало, а ценник на них очень высок. Тот же Патриот продается минимум за 1.7 миллиона рублей, причем такой автомобиль будет в «голой» комплектации.