В УАЗ показали Буханку люкс!

Компания УАЗ в Instagram показала новую модификацию легендарной «Буханки». Доработкой фургона занималась российская компания «Элинж» и предназначается такая машина для Чили.

Вообще нам кажется, что новинка выделяется не своим внедорожным обвесом и даже не лебедкой с силовым багажником (это легко установить даже у дилера в качестве дополнительного оборудования), а такими опциями, которых на машине никогда не было! Главная из них – кондиционер. Особенность его заключается в способе установки - сам блок расположен на крыше машины, а управляется установка с помощью специального пульта, который расположен в кабине справа от рулевой колонки.



Технические характеристики автомобиля не раскрываются, хотя производитель заявил, что некоторые доработки были произведены. Напомним, что стандартный автомобиль приводится в движение мотором 112-сильным мотором 2.7.