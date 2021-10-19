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19 окт 2021

В УАЗ показали Буханку люкс!

В УАЗ показали Буханку люкс!
Автор фото: фирма-производитель

Компания УАЗ в Instagram показала новую модификацию легендарной «Буханки». Доработкой фургона занималась российская компания «Элинж» и предназначается такая машина для Чили.

Вообще нам кажется, что новинка выделяется не своим внедорожным обвесом  и даже не лебедкой с силовым багажником (это легко установить даже у дилера в качестве дополнительного оборудования), а такими опциями, которых на машине никогда не было! Главная  из них – кондиционер.  Особенность его заключается в способе установки -  сам блок расположен на крыше машины, а управляется установка с помощью специального пульта, который расположен в кабине справа от рулевой колонки.

Технические характеристики автомобиля не раскрываются, хотя производитель заявил, что некоторые доработки были произведены. Напомним, что стандартный автомобиль приводится в движение мотором 112-сильным мотором 2.7.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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