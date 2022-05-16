Завод УАЗ вернулся к работе

Ульяновский автомобильный завод полностью возобновил производственные процессы. До сегодняшнего дня предприятие находилось в корпоративном отпуске.
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу УАЗ, все это время завод не стоял в бездействии – там проводился ремонт оборудования, а уже собранные автомобили отгружались дилерам и клиентам в плановом режиме. Отметим, что марка уже успела отметиться существенным повышением цен в прайс-листах. В зависимости от модели ценник подрос на 273-465 тысяч рублей.
По-прежнему остается неясным вопрос с организации производства китайского концерна Chery на мощностях УАЗ. Напомним, что в начале апреля на территории УАЗ обнаружили несколько неокрашенных кузовов модели Chery Tiggo 8 Pro.