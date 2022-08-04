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4 авг 2022

Новое поколение Volkswagen Golf может и не появиться

Новое поколение Volkswagen Golf может и не появиться
Автор фото: фирма-производитель

Golf – это знаковая модель для немецкого концерна. Сформировав свой собственный класс, гольф долгое время был настоящим бестселлером. Разумеется, время шло  и тренды менялись. Последние годы показывают, что Golf превратился в нишевый автомобиль

Руководство Volkswagen тоже видит это положение дел и начинает поднимать вопрос о рентабельности разработки нового поколения модели. Все еще осложняется ужесточением экологических требований - в ближайшие годы в Европе будет принят экологический стандарт Евро-7. По словам главы марки Volkswagen Томаса Шефера, он сделает каждый автомобиль ДВС дороже на 3000–5000 евро. Разработка бензиновых и дизельных моторов станет неразумно дорогой, соответственно их  будут делать только для тех моделей, которые приносят ощутимую маржу.

Golf, чьи продажи с каждым месяцем падают,  явно не входит в число вышеуказанных моделей. Впрочем, рестайлинг текущего поколения уже стоит в производственных планах и назначен на 2024 год.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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